Prasówka 31.12.2023 Krapkowice. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krapkowic

Policjanci ze strzeleckiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę holującego auto, kiedy zauważyli, że połączenie pojazdami było nieprawidłowe. Jak się okazało, prawidłowe w zachowaniu dwóch mieszkańców Strzelec Opolskich nie było niemal nic.

Na drodze krajowej nr 45 na trasie z Opola do Kluczborka doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i skutera. Ranna kobieta w ciąży została zabrana do szpitala.