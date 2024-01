Prasówka 28.01.2024 Krapkowice. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krapkowic

Do marszałka Sejmu trafił projekt ustawy, uznającej język śląski za język regionalny. To może skutkować szkolnymi lekcjami po śląsku, czy dwujęzycznymi polsko – śląskimi tablicami miejscowości. Także na Opolszczyźnie.

Migdałki to nasza tarcza obronna przed wirusami, bakteriami i innymi groźnymi drobnoustrojami. Dlatego często to właśnie one pierwsze chorują i bolą. Najpowszechniejszym podłożem bólu gardła jest angina, czyli zapalenie migdałków jednak nie tylko. Istnieją także inne schorzenia dotykające tych niewielkich organów. Jeśli często mamy do czynienia z nawracającymi infekcjami w ich obrębie warto rozważyć usunięcie migdałków.