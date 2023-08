Prasówka 2.08.2023 Krapkowice. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krapkowic

Demencja to nie tylko zapominanie, gdzie leżą klucze. To poważne i uciążliwe schorzenie, które doskwiera też bliskim chorych. Choć nie ma leku na demencję, to pewne zmiany w stylu życia mogą pomóc zapobiec rozwojowi choroby i korzystnie wpłynąć na mózg. Poznaj 5 sposobów na demencję, które możesz wprowadzić do swojej codziennej rutyny już dzisiaj.