Prasówka 13.10.2023 Krapkowice. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krapkowic

Prasówka Krapkowice 13.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Niedawno na rynek trafiło Assassin’s Creed Mirage, a już dołącza do niej kolejna gra w uniwersum serii o asasynach – Assassin's Creed: Brotherhood of Venice. Tym razem jest to jednak zupełnie inna gra, niż można się spodziewać i może być dobrym pomysłem na prezent dla fana serii oraz na rozrywkę w jesienne wieczory.