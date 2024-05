Prasówka 12.05.2024 z całego tygodnia w Krapkowicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Krapkowice, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pogoda jest coraz piękniejsza dlatego warto wybrać się na wycieczkę. Do tej pory na szybkie wypady w góry mieszkańcy regionu najczęściej wybierali najwyższy szczyt naszego województwa, czyli Biskupią Kopę. W ostatnim czasie na popularności zyskuje jednak inna góra znajdująca się co prawda w innym województwie, ale w odległości niemal identycznej co kultowa Kopa.

Kryminalni z Krapkowic zatrzymali na gorącym uczynku podejrzanych o oszustwo metodą "na policjanta". Chwilę wcześniej mężczyźni wyłudzili od jednej z seniorek ponad 150 tys. złotych. 25- oraz 36-latek zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Obaj usłyszeli już zarzut oszustwa, za które grozi im do 8 lat więzienia.