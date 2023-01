Nordic walking do 66 km od Krapkowic. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 7 - 8 stycznia

Ścieżki nordic walking z Krapkowic

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 66 km od Krapkowic. Zobacz, czy ścieżka polecana przez innych jest dobra również dla Ciebie.

Nim wyjdziesz, upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Krapkowicach.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Najpiękniejszymi zaułkami Opola - trasa historyczna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,57 km

Czas trwania marszu: 52 min.

Przewyższenia: 147 m

Suma podejść: 855 m

Suma zejść: 864 m

Amatorom nordic walking z Krapkowic trasę poleca Mar.now

Trasa łączy niemal wszystkie atrakcje Opola i zaczyna się na MOŚCIE PIASTOWSKIM. Z mostu widać wieże ponad 700-letniej KATEDRY św. Krzyża, w miejscu kościoła ufundowanego przez B. Chrobrego z 1005 r. Skręcamy w dół w prawo, za bawarską restauracją Starka, mieszczącą się w zabytkowej kamienicy i zostawiamy po prawej stronie remontowany opolski AMFITEATR TYSIĄCLECIA - obecnie teren wykopalisk archeologicznych. Przesmykiem między budynkami urzędów wychodzimy na ul. Piastowską. Przed nami najsłynniejsza panorama miasta - "OPOLSKA WENECJA" nad rzeką Młynówka. W nurcie rzeki odbijają się wielowiekowe kamienice, budynek dawnej synagogi, młyna - dziś zaadoptowane przez restauratorów czy opolską telewizję. Po prawej strony widać biały kościół i klasztor franciszkański, gdzie znajdują się b. ciekawe groby piastowskie z czasów Wł. Łokietka (w tym - jego wnuczki). Zostajemy po prawej stronie ul. Piastowskiej, naprzeciwko kościoła i mostu, przy którym znajduje się pomnik Karola Papy Musioła, burmistrza Opola, pomysłodawcy festiwalu piosenki. Po prawej stronie, nad gmachem urzędów, króluje najstarszy zabytek miasta - średniowieczna WIEŻA PIASTOWSKA (świetny punkt widokowy na rynek i centrum miasta), jedyna pozostałość po zamku książąt cieszyńskich sprzed ponad 700 lat. Przechodzimy dalej do PARKU ZAMKOWEGO ze stawem i fontanną. Warto poświęcić choć kwadrans, by pospacerować uliczkami okolicy - to serce wyspy PASIEKA, klimatem przypominające warszawską Saską Kępę, gdzie większość willi kryje ciekawe historie. To tu mieszkali opolscy intelektualiści (niemieccy i polscy), naukowcy, historycy, publicyści, kompozytorzy. Obok stawu znajduje się kryte lodowisko. Nasza trasa prowadzi za stawem zamkowym do Restauracji Radiowej przez szereg instytucji i obiektów - m.in. zabytkowe budynki redakcji Nowej Trybuny Opolskiej, Radia Opole, Domu Kultury, naprzeciwko - obok Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Śląskiego. Tu wchodzimy na spacerowy zielony MOST GROSZOWY nad Młynówką. Po drugiej stronie mostu docieramy do FILHARMONII (od tyłu) i na chwilę skręcamy w lewo na skwer z 60-letnią mozaikową fontanną, skąd widać najwyższe wieże okolicznych kościołów i ratusza. Przechodzimy w prawo i wychodzimy na pl. Wolności, naprzeciw głównego DEPTAKA miejskiego. Po prawej mijamy niepozorny pomnik z Wieżą Piastowską, wystrzeliwaną z armaty, a 20 m dalej - potężną bryłę pomnika Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego zwanego NIKE. Deptakiem na ul. Krakowskiej idziemy do gmachu Dworca Gł. PKP, gdzie skręcamy w lewo za hotelem Mercure do sąsiedniej ul. Kołłątaja. Po jej prawej stronie znajduje się FONTANNA MACIERZYŃSTWA, bogato rzeźbiona i pięknie odnowiona. Dochodzimy do końca tej ulicy, przechodzimy przez ul. Ozimską, by minąć arkady i skręcić w prawo - obejść budynek i skierować się na krętą, brukowaną ul. Sempołowskiej. Mijamy muzeum - najstarszy mieszczański budynek w Opolu (XV w.), z barokowa elewacją oraz neoklasycystyczny pałacyk, siedzibę jednej z wyższych szkół i dochodzimy do pl. Kopernika, gdzie obok okazałego kolorowego budynku Rektoratu Uniwersytetu znajduje się WZGÓRZE UNIWERSYTECKIE z pomnikami m.in. Marka Grechuty, Agnieszki Osieckiej, duetu J. Przybora & J. Wasowski, C. Niemena, obok których można przycupnąć na pomnikowych ławkach wśród zieleni i kameralnych przejść w stronę C.H. Solaris lub - na tyłach - ponad 1000-letniego kościoła NA GÓRCE (najwyższe miejsce w Opolu, miejsce kazań św. Wojciecha), do którego wiedzie wąska droga od pomnika św. Krzysztofa przez nagrobki przykościelne. Stając twarzą do schodów prowadzących w dół z kościoła - po lewej stronie mamy wejście do ogrodu z POSĄGAMI 4 PÓR ROKU, do studni św. Wojciecha, mijając posągi można dojść do pomnika Damy z Harfą - hrabiny Schaffgotschowej i nagrobka biskupa J. Kropidło (metropolity gnieźnieńskiego, przyjaciela króla Wł. Jagiełły) zmarłego w 1421 r., wychodząc z drugiej strony na gmach Rektoratu. Sprzed kościoła Na Górce schodzimy wzdłuż budynku MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO do RYNKU. Tu od razu rzuca się nam w oczy kierunkowskaz, pokazujący odległości od Opola do wszystkich miast partnerskich, za którym znajduje się wenecki RATUSZ. Idąc pierzeją wschodnią rynku w bruku miejskim wmurowane są gwiazdy sław festiwalu opolskiej piosenki - ALEJA GWIAZD. Kierujemy się wzdłuż kamieniczek pierzei północnej do ul. Katedralnej, docieramy do katedry i z parkingu za ogrodzeniem bazyliki wchodzimy na odrestaurowane mury miejskie nad Młynówką i śluzą, wśród których znajduje się po prawej niepozorna drewniana BASZTA św. Barbary (dawne więzienie kleryków). Przechodzimy przez most na Młynówce i dalej wchodzimy na Most Piastowski, z którego rozpoczęliśmy historyczny spacer.

Nawiguj