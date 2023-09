Lokale wyborcze w gm. Walce. Gdzie głosować podczas wyborów 2023?

adres: Opolska 23a, 47-344 Walce numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Główna 22, 47-344 Dobieszowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Wiejska 19 a, 47-344 Rozkochów numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Opolska 31, 47-341 Stradunia numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Reymonta 65, 47-341 Brożec numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Lipowa 2, 47-344 Walce numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Opolska 19, 47-344 Grocholub numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Kromołów 51, 47-344 Kromołów numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Poradnik wyborcy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Zmiana miejsca głosowania. Co trzeba zrobić?

Każdy z mieszkańców jest przypisany do odpowiedniego lokalu wyborczego, na podstawie jego miejsca zameldowania. Co jednak w sytuacji, gdy w dniu wyborów będziemy przebywać gdzie indziej i nie będziemy mogli tam zagłosować. Wówczas jest kilka opcji: