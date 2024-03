Lista lokali wyborczych na wybory samorządowe 2024. Sprawdź, gdzie możesz oddać głos w Krapkowicach

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Krapkowicki Dom Kultury

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach, Filia Nr 2

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach, sala nr 19

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach, świetlica

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Górnej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogowie Opolskim

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach

Publiczne Przedszkole w Żywocicach Oddział w Żużeli

Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Steblowie

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach

Świetlica

Świetlica OSP

Świetlica Wiejska w Gwoździcach

Prezydent miasta, burmistrz i wójt - ile zarabia?

W 2024 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1.789,42 zł. Wysokość wynagrodzenia wójta gminy nie może przekroczyć 11,2 – krotności kwoty bazowej. Oznacza to, że maksymalne miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku może wynosić 20.041,50 zł. Minimalnie wójt gminy może otrzymywać miesięcznie 16 033,20 zł. Jest to uzależnione od uchwał radnych gminy i lokalnych realiów.

Wysokość wynagrodzenia prezydenta miasta w 2024r. nie może przekroczyć 11,2 – krotności kwoty bazowej, która wynosi 1.789,42 zł. Maksymalnie prezydent miasta może więc otrzymywać co miesiąc 20.041,50 zł. Minimalna kwota miesięcznego wynagrodzenia prezydenta miasta może wynosić 16 033,20 zł. Jej wysokość ustalana jest przez radnych poprzez odpowiednie uchwały i dostosowana do lokalnych realiów.

Wysokość wynagrodzenia burmistrza miasta w 2024 r. określona jest w ustawie budżetowej. Maksymalnie jest to 11,2 – krotność kwoty bazowej, wynoszącej 1.789,42 zł, czyli 20.041,50 zł, a minimalnie 16 033,20 zł. Dokładne miesięczne zarobki na tym stanowisku określają w drodze uchwał radni, uwzględniając możliwości finansowe danej gminy.