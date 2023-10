Gm. Walce - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

adres: Opolska 23a, 47-344 Walce numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Główna 22, 47-344 Dobieszowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Wiejska 19 a, 47-344 Rozkochów numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Opolska 31, 47-341 Stradunia numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Reymonta 65, 47-341 Brożec numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Lipowa 2, 47-344 Walce numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Opolska 19, 47-344 Grocholub numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Kromołów 51, 47-344 Kromołów numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Wybory parlamentarne 2023. Jak zagłosować? Co wziąć ze sobą? Wszystkie informacje w jednym miejscu

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

W jaki sposób oddać ważny głos w wyborach parlamentarnych?

Gdy udasz się do wybranego lokalu wyborczego i komisja wyborcza zweryfikuje Twoje dane, wówczas otrzymasz kartę do głosowania. W jaki sposób oddać głos? W wyborach parlamentarnych głosujemy na osobę reprezentującą jeden komitet wyborczy. Może to być reprezentant partii lub koalicji wyborczej. Dla każdego komitetu zarezerwowana jest jedna strona z listą kandydatów do parlamentu. Należy postawić krzyżyk przy nazwisku dokładnie jednej osoby. Inaczej głos będzie nieważny. Nie można np. zakreślać swojego kandydata w kółko, czy wybierać więcej niż jedną osobę.