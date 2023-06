Gdzie znaleźć dobre lody w Krapkowicach? Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?

W naszej ojczyźnie szerszą popularność lody zyskały jeszcze przed wojną. Były one sprzedawane ze specjalnych wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy w dwóch złączonych ze sobą waflach. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, które wabiły do siebie rzesze klientów.

W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z solą i lodem zmrozi się on i tak powstaną lody. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Kiedy sięgamy po lody zastanawiamy się na pewno czy są kaloryczne i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Bez obaw możemy więc zajadać się nimi w upalne dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione w domu. Możemy wykorzystać do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność spadnie.